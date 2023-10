Fusion Jumbo-Soudal : Patrick Lefevere plancherait sur une "équipe de secours"

https://www.hln.be/wielrennen/live-lefevere-maakt-werk-van-opvangteam-voor-wie-niet-mee-kan-naar-visma-ploeg~a8808ba8/

23 coureurs sont sous contrat pour la saison 2024 avec la structure Soudal-Quick Step. Il reste quatre places dans l’effectif de Jumbo-Visma. Le constat est simple : il n’y aura pas de place pour tout le monde. Yves Lampaert, qui s’entend très bien avec Wout van Aert, pourrait être l’un des "chanceux". On imagine que Remco Evenepoel (et sans doute quelques lieutenants) n’aura pas de problème à trouver un nouvel employeur.



Pour les autres, l’avenir est beaucoup plus flou. Et la liste comprend quelques jolis CV : le double champion du monde Julian Alaphilippe, aussi cité chez TotalEnergies, Kasper Asgreen (ex-vainqueur du Ronde), Ilan van Wilder (vainqueur du Tour d’Allemagne et des Trois vallées varésines), Mikel Landa (8 tops 10 sur les Grand Tour) ou le sprinter Tim Merlier (11 victoires en 2023). Une bonne base pour un noyau performant.