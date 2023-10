Fusion Jumbo/Quick-Step : Sénéchal "a mal au cœur de voir l’histoire se terminer comme ça", Laporte se "pose des questions"

C’est le sujet qui est sur toutes les lèvres dans le monde du cyclisme ces derniers jours, la potentielle fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step, alors que Patrick Lefevere a confirmé les discussions en ce début de week-end. Les choses devraient se décanter dans les jours à venir. Envoyé spécial sur la Famenne Ardenne Classic, Jérôme Helguers a tendu son micro à ce sujet à Florian Sénéchal et Christophe Laporte pour récolter leurs impressions sur le sujet.

Florian Sénéchal ne sera pas concerné de trop près car il ne sera plus chez Quick-Step la saison prochaine, mais cela ne le rassure pas totalement pour autant : "Moi personnellement je ne me pose pas de questions, je quitte l’équipe à la fin de la saison et j’en ai trouvé une autre. J’ai juste un peu mal au cœur de voir l’histoire de Quick-Step se terminer comme ça. Rien n’est encore fait, on ne sait rien. Mais j’espère juste que le staff ne va pas en souffrir et ne sera pas laissé sur le carreau."

En ce qui concerne Christophe Laporte, récent Champion d’Europe, l’heure est à l’interrogation : "Forcément on se pose des questions, on ne sait pas ce qui va advenir. On est comme tout le monde, on ne sait rien."

Selon les propos de Patrick Lefevere, les discussions devraient avancer dans les jours à venir.