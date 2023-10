Fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step : les trois scénarios sportifs encore envisageables

C’est l’affaire qui secoue l’entièreté du microcosme cycliste depuis quelques jours maintenant. Selon des rumeurs, de plus en plus insistantes, la formation de Patrick Lefevere, Soudal Quick-Step serait proche d’une fusion avec l’une des armadas du peloton, Jumbo-Visma.

Et si, pour l’instant, rien n’est officiel, en coulisses, il se murmurerait que les pourparlers avancent et que la tension grandirait donc dans les rangs de l’équipe belge. Alors, où en est on aujourd’hui ? Difficile de démêler le vrai du faux. Souvent bien informés, nos confrères du HLN ont sorti une liste de trois scénarios qui semblent encore plausibles dans cet énorme dossier qui pourrait, à lui seul, changer la face du cyclisme pour les prochaines années. On fait le point.