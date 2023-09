Fusion du CHU de Liège avec l'Hôpital de la Citadelle: où en est-on?

C'était il y a tout juste un an: les directions du CHU de Liège et de l'Hôpital de la Citadelle annonçaient leur souhait de se rapprocher et de créer ainsi un vaste groupement hospitalier. Plus simple à dire qu'à faire car un an plus tard, les négociations sont toujours en cours.

Quels sont les enjeux?

Regrouper les patients de ces deux hôpitaux permettrait de continuer à proposer une offre de soins complète et de pointe en région liégeoise, mais aussi de faire certaines économies. "Quand on groupe des institutions comme le CHU ou le CHR, on a deux institutions qui sont au top sur le plan de la technologie, au top sur le plan de la pratique, mais qui n'ont pas nécessairement, d'un côté comme de l'autre, le nombre de patients qu'exige la loi" explique Philippe Boxho, le président du Conseil d'Administration du CHU. "En se regroupant, on obtient ce nombre de patients qu'exige la loi et on permet alors à la population de conserver, au sein de la région liégeoise, une compétence spécifique dans un domaine particulier, généralement très pointu, de la médecine. Et si on permet le rassemblement de deux hôpitaux, ce que nous allons faire, ce sont des économies d'échelle, sans virer personne. Donc il n'y aura pas de perte d'emploi."

En restant chacun de leur côté, les deux hôpitaux publics risquent donc de perdre des financements car le nombre de cas traités ne seraient pas suffisants. Or, les comptes du CHU et de l'Hôpital de La Citadelle sont déjà tous deux dans le rouge, en raison notamment des crises sanitaires successives.

Pourquoi ça coince?

Alors, pourquoi ce rapprochement tarde-t-il tant à se concrétiser? Selon le président du CA du CHU, c'est du côté des médecins que ça coince. Des médecins qui sont salariés d'un côté (CHU) et indépendants de l'autre (CHR). Écoutez Philippe Boxho.