Fusion de la Haute Ecole de la ville de Liège et de la Haute Ecole Charlemagne

C’est une petite révolution dans l’enseignement supérieur liégeois… La ville de Liège était la seule avec Bruxelles, à encore organiser sa haute école. Et elle annonce sa fusion avec la Haute Ecole Charlemagne. Avec environ 5000 élèves, la nouvelle haute école fusionnée dépendra désormais du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. L’idée, c’est de rationaliser les deux écoles liégeoises du réseau officiel. Elles étaient disséminées sur 7 sites dont 5 rien que pour la haute école de la ville.

Un nouveau campus mais où ?

Dans un premier temps, les sites liégeois de Jonfosse et des Rivageois qui forment actuellement les profs seront tous les deux maintenus. Pour le reste rien n’est encore décidé. Pour Frédéric Daerden, ministre des bâtiments scolaires, "il y aura des synergies évidemment entre les deux institutions dans des bâtiments actuels voire dans de nouveaux bâtiments. Je pense qu’il faudra de nouveaux campus." A priori, aucune filière déjà existante ne devrait disparaître.

On sait que la Haute Ecole de la ville de Liège, a connu de gros soucis financiers. Jean-Pierre Hupkens, l’échevin de l’instruction publique : "nous pouvions encore fonctionner comme nous le faisons puisque nous sommes revenus à l’équilibre mais notre taille est évidemment un handicap et à moyen terme, des questions devaient être affrontées et notamment celle de la rénovation des bâtiments qui là, alors, débouchent sur des budgets considérables." La rentrée de cette nouvelle grande école liégeoise fusionnée qui n’a pas encore de nom, est prévue pour septembre 2024.