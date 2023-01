Fusion dans le monde du vélo : Bicyclic et Barracuda s’associent pour devenir leader francophone du deux-roues

Les magasins Bicyclic et Barracuda ne font plus qu’un. Les deux enseignes spécialisées dans la vente de vélo s’associent et deviennent ainsi le leader sur les marchés du cycle en Wallonie et à Bruxelles.

Deux profils complémentaires

La fusion entre ses deux acteurs majeurs du secteur permet notamment au nouveau groupe de couvrir toute la Belgique francophone "nous serons complémentaires géographiquement parlant" confie Hervé Reginster, l’un des deux CEO de Bicyclic. Le groupe d’origine liégeoise était déjà bien implémenté en Wallonie avec 6 magasins situés dans les provinces de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon, alors que Barracuda était surtout actif avec 7 magasins à Bruxelles et dans le Brabant Wallon "l’un comme l’autre, si nous voulions nous développer, nous devions marcher sur les plates-bandes de l’autre" poursuit le patron.

La couverture géographique n’est qu’un avantage, la complémentarité sur le plan du matériel et des services en est un autre "Barracuda ne vend que de l’électrique, alors que nous, nous proposons de tout. Une gamme qui va du vélo enfant au vélo de compétition, que ce soit route, VTT, gravel ou électrique" précise Hervé Reginster qui ajoute que Barracuda s’est spécialisé dans les services en ligne contrairement à Bicyclic qui s’est plutôt tourné vers les services aux entreprises.

Un chiffre d’affaires combiné proche des 30 millions d’euros et l’envie de renforcer sa présence

Pour les clients, peu de changement si ce n’est l’accès à de nouveaux services et nouvelles gammes de vélos. Les magasins Barracuda et Bicyclic conservent leurs noms respectifs et aucun licenciement n’est prévu au sein des 90 travailleurs. Par contre, sur le marché du vélo, cette fusion accouche d’un groupe puissant avec un chiffre d’affaires combiné proche des 30 millions d’euros, ce qui le rendra plus fort face aux fournisseurs.

Les dirigeants de Bicyclic et de Barracuda veulent profiter de cette fusion pour renforcer leur présence et s’étendre "nous envisageons d’aller là où nous ne sommes pas encore, c’est-à-dire Mons-Tournai et les Ardennes. Et regarder un peu du côté de la France ou nous avons bonne presse" conclu Hervé Reginster. En 2022, les deux groupes ont vendu quelques 10.000 vélos.