Fusion d’Ambroise Paré et des hôpitaux Jolimont, les emplois sont assurés

"Si nous roulons avec le projet, c’est parce que nous avons des garanties sur le volume d’emploi et les conditions d’emploi", déclare Patrick Salvi. Le syndicat a d’ailleurs fait signer un document aux directeurs du projet Helora et aux autres syndicats. "Nous avons convenu que chaque travailleur arriverait chez Helora avec son "sac à dos", c’est-à-dire avec ses années d’ancienneté, ses avantages extralégaux et ses conditions de travail".

Le projet censé être lancé en janvier 2023 aura quelques mois de retard. Le réseau Helora sera en marche au plus tard pour le premier juillet. D’ici 2030, le réseau souhaiterait ouvrir deux nouveaux hôpitaux : un à Jemappes (commune de Mons) et l’autre à La Louvière.