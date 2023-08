"Freestyle is the Future" est bel et bien le leitmotiv de l'événement FUSION CONCEPT et cela est amplement mérité !

Cet événement s'est imposé en 12 ans comme le Festival de danse Hip Hop le plus influent dans le monde entier et est devenu LA référence pour découvrir les meilleurs artistes du moment.

Fusion Concept est réellement la première compétition de danse Freestyle au monde rassemblant tous les styles de danses urbaines allant du Breaking au Krump en passant par le Popping et le Litefeet.

La salle mythique "Cirque d'Hiver Bouglione" accueille la finale alors que le Festival se promène toute la semaine dans différentes salles au sein de Paris comme LA PLACE (Forum des Halles) ou WESTFIELD FORUM des Halles.

Une programmation avant-gardiste incluant des talents internationaux reconnus, des collaborations inédites et une salle Sold out Chaque année.

En plus du Battle du 27/08, des débats ou workshops sont organisés toute la semaine et tu trouveras d'ailleurs toute la programmation en cliquant ICI

Pour les danseurs il est encore possible de participer au LAST CALL le 26/08 et si tu veux en savoir plus sur le Business, ne manque pas le débat programmé le 24/08 à LA PLACE (Paris).

Tickets, infos, Liens : C'est ICI > FUSION CONCEPT FESTIVAL | Instagram, Facebook, TikTok | Linktree