Fusillades aux Etats-Unis : le suspect de la tuerie au Texas avait été renvoyé de l'armée américaine

L'homme suspecté d'avoir samedi ouvert le feu et tué huit personnes dans un centre commercial du Texas avait été exclu en 2008 de l'armée américaine, après moins de trois mois d'exercice, a déclaré lundi une porte-parole.

Le tireur, abattu par un policier lors de la fusillade, a été identifié comme étant Mauricio Garcia, un homme de 33 ans originaire de Dallas, au sud des Etats-Unis. Il est entré dans l'armée de terre "en juin 2008, et a été renvoyé trois mois plus tard sans avoir fini sa formation initiale", a indiqué lundi Heather Hagan, porte-parole de l'armée de terre américaine, précisant que l'homme n'avait pas été déployé sur le terrain ni décoré. Elle n'a pas précisé les raisons de son départ précipité.

Les autorités se sont par ailleurs refusé à commenter l'affiliation supposée du suspect à des groupes d'extrême droite rapportée par des médias américains. Une source policière a toutefois confirmé que ces éléments provenaient d'un document de l'enquête ayant fuité. Selon plusieurs médias américains et le site d'investigation Bellingcat, le suspect avait un compte sur un réseau social russe sur lequel il partageait des propos à connotations misogynes et néo-nazies, mais aussi ses préoccupations sur sa propre santé mentale.

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent des chiffres de mortalité par arme à feu les plus élevés de tous les pays développés: 49.000 en 2021, contre 45.000 en 2020. Le site spécialisé Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux Etats-Unis plus de 199 actes où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées par balle.