Fusillade de la Place Saint-Lambert : le chef de la police de Liège réagit après la plaidoirie du SPF Intérieur et Justice

Christian Beaupère, le chef de corps de la police de Liège, a tenu à réagir, mercredi après-midi par voie de communiqué, aux propos tenus mardi matin au tribunal civil de Liège par les avocats du ministère de l'Intérieur et de la Justice, qui remettaient en cause le travail de la police liégeoise dans l'affaire de la fusillade de la place Saint-Lambert, qui s'est déroulée le 13 décembre 2011. Selon lui, la police n'a pas manqué à ses devoirs.

Ce jour-là, à 12h32, Nordine Amrani était en liberté conditionnelle lorsqu'il a ouvert le feu depuis la plateforme surplombant la place Saint-Lambert, avec un fusil d'assaut et des grenades. Cinq personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées. La veille, il avait également tué son aide-ménagère. L'assaillant a ensuite mis fin à ses jours, se tirant une balle dans la tête.