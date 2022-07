Fusillade de Chicago : qui est Robert Crimo III, le suspect interpellé et auteur présumé des faits

La police a interpellé le suspect de la fusillade ayant fait lundi au moins six morts et 26 blessés lors d'un défilé près de Chicago pour la fête nationale américaine du 4 juillet. Le drame, dans un pays encore sous le choc d'une récente série de fusillades meurtrières, a eu lieu à Highland Park, dans le nord des Etats-Unis.

Des centaines de policiers ont recherché le jeune homme qui, armé d'un fusil puissant, avait tiré sur la foule réunie dans cette ville cossue de 30.000 habitants, située sur les rives du lac Michigan. L'homme s'était posté sur le toit d'un commerce, semant la panique avant de fuir.

Je dois juste le faire. C'est mon destin

La police avait identifié un suspect, Robert - dit "Bobby" - Crimo, âgé de 22 ans et "originaire de la région". Elle avait diffusé la photo d'un jeune homme diaphane, au visage émacié et tatoué.

"Soyez très vigilants, cette personne est en fuite", avait mis en garde l'un de ses porte-parole, Christopher Covelli. "Elle est considérée comme armée et très dangereuse". Après une brève poursuite en voiture, le suspect a été interpellé "sans incident", a indiqué lundi soir à la presse Lou Jogmen, chef de la police de Highland Park.

Sur les réseaux sociaux l'homme âgé de 22 ans se présentait comme chanteur, auteur-compositeur, acteur, réalisateur de Chicago et rappeur au pseudonyme Awake. Des chansons auto-produites mais néanmoins présentes sur Spotify. Selon nos confrères de CNN, dans une vidéo intitulée "Are you Awake", Crimo raconte: "Je dois juste le faire. C'est mon destin." Une video dans laquelle une animation de dessin animé montre un homme en forme de bâton – qui ressemble à Crimo – en tenue tactique effectuant une attaque avec un fusil.

Agressivité et violence

Dans un autre vidéoclip pour une chanson intitulée "On My Mind", Crimo se produit dans une salle de classe. Dans la dernière minute de la vidéo, Crimo saisit son sac à dos avant que la musique ne se coupe brusquement. Et Crimo de réapparaître un casque et un gilet militaire, des douilles tombant sur le sol de la salle de classe, avec en fond la musique du jeu vidéo de tir populaire, "Call of Duty".

Sur son profil Facebook, d'autres images, occultées depuis la fusillade, laissent penser aux autorités que Robert Crimo portait au moment des faits un casque surmonté d'une caméra de type GoPro. Sur ses différents profils, Robert Crimo III de son nom complet, s'affiche tantôt au cours d'un défilé du Patriot Front, une organisation suprémaciste blanche, tantôt entouré d'un drapeau de Donald Trump. Les Crimo sont connus à Highland Park. Son père, Robert Crimo Jr, a d'ailleurs été candidat à la mairie de la ville en 2019.