Fusillade dans une station de métro à New York : au moins 16 blessés, la chasse à l'homme est lancée

Chasse à l'homme

Devant la presse réunie au-dessus de la station de métro de Brooklyn, elle a décrit le suspect comme "un homme noir" mesurant environ "1,65m" et "de forte corpulence", portant un "gilet vert de chantier" et un sweat-shirt à capuche gris.

"Cette personne est dangereuse", a mis en garde la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, en appelant la population à la plus grande prudence. La police est toujours mobilisée et à la recherche de l'individu.