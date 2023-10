Sur des images prises par un riverain, on peut apercevoir un homme avec une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre à la main, monter sur un scooter et prendre la fuite. Il aurait auparavant tiré sur quelqu'un dans un hall d'entrée avant de faire feu sur deux personnes dans un taxi. Selon plusieurs médias, les personnes visées portaient des maillots de l'équipe de football suédoise, qui affronte les Diables rouges ce lundi soir à Bruxelles.