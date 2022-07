Fusillade d'Uvalde : le chef de la police démissionne du conseil municipal

Le 24 mai dernier, un lycéen de 18 ans porteur d’un fusil d’assaut a tué 19 enfants et deux enseignantes dans l’école primaire Robb d’Uvalde. Le temps mis par la police – plus d’une heure – pour entrer dans la classe et tuer le tireur fait l’objet de vives critiques depuis le massacre. Le chef de la police du district scolaire a été suspendu la semaine dernière.

Pete Arredondo avait été élu au conseil municipal le 7 mai, quelques jours seulement avant la fusillade, et avait prêté serment le 31 mai.