Fusillade au Texas: au moins 19 jeunes enfants et deux enseignantes tuées, selon un nouveau bilan

Dix-neuf jeunes enfants d'une dizaine d'années tout au plus et deux enseignants ont été tués mardi lors d'une fusillade dans une école élémentaire d'Uvalde, au Texas, en plus du tueur, selon un dernier bilan. Plus d'une douzaine d'enfants ont aussi été blessés, selon les informations transmises par des hôpitaux texans.

L'Uvalde Memorial Hospital a indiqué sur Facebook avoir reçu 13 enfants tandis que l'University Health Hospital à San Antonio rapportait sur Twitter avoir accueilli une femme de 66 ans et une fille de 10 ans, toutes deux dans un état critique, ainsi que deux autres fillettes de 9 et 10 ans.

Le tireur, identifié par les autorités comme étant Salvador Ramos, de nationalité américaine, est mort et aurait agi seul. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que le suspect de 18 ans avait fréquenté le lycée d'Uvalde et qu'il avait été tué par la police. Il portait au moins un fusil et une tenue paramilitaire, a précisé le sergent Erick Estrada sur la chaîne CNN.