Fusillade à Highland Park, au nord de Chicago : au moins 6 morts et 24 blessés ; Joe Biden se dit "choqué"

Au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans une fusillade survenue lundi dans le nord des Etats-Unis, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon les autorités. Quelques heures après les faits, le président américain Joe Biden s'est dit "choqué", promettant dans un communiqué de "ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violences par arme à feu".

"Des preuves liées à une arme à feu ont été retrouvées sur le toit d'un commerce situé à proximité", a précisé un responsable de la police locale, Chris O'Neill, sous-entendant que le tireur avait agi de ce point surélevé.

L'homme "a approximativement entre 18 et 20 ans, de longs cheveux noirs et un tee-shirt blanc ou bleu", a-t-il ajouté. La police a appelé le public à transmettre toutes les photos et vidéos du drame pour aider à l'identifier.

Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où les faits ont eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.