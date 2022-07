Fusillade à Chicago : quelles étaient les motivations du tireur ?

Le suspect possédait également un compte Spotify. Sous le pseudonyme "Awake the rapper," il publiait des chansons de rap. L’une d’entre elles, intitulée "Are You Awake" et publiée en octobre 2021, évoquait son souhait de planifier un acte "déterminant", qu’il n’était pas en mesure de stopper. Il chantait : "J’ai besoin de tout simplement le faire […] C’est mon destin. Tout m’a mené à cela. Rien ne peut m’arrêter, pas même moi-même."

Sur son compte Twitter, désormais bloqué, il avait également publié un dessin modifié de "Pepe la grenouille" - personnage devenu un symbole de ralliement de l’extrême droite américaine – ainsi qu’une photo, le montrant avec un drapeau pro Trump autour des épaules.