Fusillade à Bruxelles : Alexander De Croo demande aux Bruxellois "d'être vigilants", Hadja Lahbib évoque une "attaque terroriste"

Les réactions politiques n'ont pas tardé pour condamner cette attaque d'un homme armé lundi soir dans le centre de Bruxelles, M. De Croo dénonçant le "lâche attentat de Bruxelles".

Le président du Conseil européen Charles Michel, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ont dénoncé cette attaque "au cœur de l'Europe", souligne Charles Michel. M. Reynders note qu'après la France, où un enseignant a été assassiné à Arras vendredi, "la Belgique est à nouveau frappée par le terrorisme islamiste."

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen s'est dite "de tout cœur ce soir avec les familles des deux victimes de l'abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles." "Mon soutien absolu aux forces de forces de police belges, pour appréhender rapidement le suspect. Nous sommes unis contre la terreur."

Les présidents des partis politiques ont fait part de leur horreur. "Les images sont insoutenables. Solidarité avec la famille et les proches des victimes. Soutien aux policiers pour arrêter ce tueur avant qu'il ne fasse d'autres victimes", a réagi le président du PS Paul Magnette.

Pour le président du MR Georges-Louis Bouchez, il s'agit d'un drame pour des familles touchées par le décès ou les blessures ainsi que "pour notre Pays globalement". "La lutte contre le terrorisme réclame plus de sévérité, de suivi quotidien et moins de complaisance avec les idées nauséabondes qui amènent à de tels drames. Place aux actes!", a-t-il exhorté.

"Courage aux forces de l'ordre et aux services mobilisés. Nous ne lâcherons rien face aux terroristes", a affirmé le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet.

Pour Maxime Prévot (Engagés), il s'agit d'un acte "lâche et écœurant, visiblement aux motivations terroristes"."Totale solidarité avec les victimes et leurs familles, et plein soutien aux forces de l'ordre pour retrouver le coupable".

Pour François De Smet (DéFI), "Bruxelles est frappée ce soir par un attentat islamiste. Soutien aux victimes innocentes de cette folie. Soutien aux forces de l'ordre en ces temps sombres. Et puisse la raison guider notre classe politique pour protéger les citoyens de cette terreur obscurantiste."