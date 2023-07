Fusillade à Baltimore: le bilan est de 2 victimes et 30 blessés

Les officiers de la police de Baltimore ont affirmé être sur les lieux d'une fusillade "de masse" qui se serait produite pendant la nuit dans le sud de Baltimore, affirme CNN.

Les forces de police affirment que trois décès sont à déplorer et que 30 autre personnes ont été blessées, dont trois sont dans des conditions "critiques".

"C'est un acte imprudent et lâche qui s'est produit ici et qui a bouleversé de nombreuses vies et coûté la vie à deux personnes", a déclaré le maire Brandon Scott.

A ce stade, la police ne connaît ni le ou les auteurs des faits, et affirme qu'elle continue les recherches.

Lindsey Eldridge, porte-parole de la police de Baltimore, a expliqué que les faits se sont produits dans le bloc 800 de l'avenue Gretna.

Selon plusieurs médias locaux cités par Fox News et le Daily Mail, des témoins ont entendu entre 20 et 30 coups de feu.

Des centaines de personnes étaient rassemblées pour fêter un événement annuel, le 'Brooklyn Day', rapportent-ils.