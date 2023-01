Fuse : Daft Punk, Aphex Twin, Laurent Garnier, le club qui a accueilli tant de légendes va pouvoir rouvrir !

Le Fuse, toute une histoire

En près de 29 ans, on peut le dire, le Fuse a marqué la culture musicale belge au sens large. Ancien cinéma de la rue Blaes, dans un quartier des marolles aussi mythique que ce qu’est devenu le club dans le paysage nocturne du pays, le Fuse c’est véritablement l’institution par excellence de toute une nuit belge qui prend forme en 1994.

Comment commencer à parler de la musique du Fuse sans évoquer celui qui a fait et qui fait résonner les murs du club plus que n’importe qui, DJ Pierre ? Pierre Noisiez, c’est plus de 25 ans de résidence. Alors que les discothèques font régner la new beat typique de la Belgique des années 90, lui il mix dans la salle du haut du disco et du funk moins agressif que ce qui se passe en bas. Evidemment, il s’attaqua à la techno dans la salle principale aussi mais toujours avec sa patte qui en a fait un pilier du Fuse. Dans une interview à nos confrères de Tsugi il dit de lui-même : "Pour la plupart des gens, je resterai à jamais Pierre du Fuse. Et c’est très bien comme ça."