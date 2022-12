Fureur, colère et tristesse au Parlement européen après les soupçons de corruption de plusieurs députés

L’élu vert allemand Daniel Freund craint qu'"on n’est pas soit pas encore à la fin, que d’autres députés aient fait pareil". Il souhaite donc une bonne enquête pour éviter que cela se reproduise. Il se félicite que l’Etat de droit fonctionne et pense qu’il n’a jamais été abordé par des corrupteurs "car ils savent que j’irai directement à la police". Pour lui, les pays tiers comme le Qatar doivent être catalogués comme lobbyistes.

Daniel Freund, ancien de l'ONG Transparency International, préconise une liste de mesures strictes à prendre. "Il faut montrer qu'il n'y a pas de culture de l'impunité" dans l'Union.

Viktor Orban rit sous cape

Enfin, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, choisit de se moquer du Parlement européen, toujours prompt à dénoncer les atteintes à l’Etat de droit en Hongrie. "Bonjour au Parlement européen !", a-t-il lancé sur son compte Twitter.

"Et là, ils ont dit qu’ils étaient vivement préoccupés par la corruption en Hongrie", ironise le dirigeant hongrois avec la photo de 1981 des anciens présidents américains Ronald Reagan et George Bush riant aux éclats. Une pique qui intervient alors que la Hongrie est sous la menace du gel de plusieurs milliards d’euros de fonds de l’Union européenne, pour cause de réformes jugées insuffisantes contre la corruption.