Furet du Nord : les 2 librairies belges bientôt fermées ?

A ce stade, la direction régionale française – nous avons pu joindre le directeur-adjoint brièvement – "ne confirme ni n’infirme cette information". On apprend à bonne source que ces derniers temps, des signes avant-coureurs d’une possible fermeture ont émaillé le quotidien des 24 employés (11 à Namur, 13 à Louvain-la-Neuve). Plus question par exemple de passer des commandes pour les clients, ni de réassortir les rayons. Le personnel aurait aussi été prié de retourner massivement le stock aux distributeurs.