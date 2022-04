Furet du Nord : faillite des deux librairies belges confirmée à Namur et à Louvain-la-Neuve

Les travailleurs encaissent le choc ce mardi :"On trouve ça assez violent. On est très déçus. On aime tous notre métier, on le fait par passion. On s’attendait à une fermeture mais pas de cette façon-là" explique une employée. Et sa collègue de renchérir : "On savait que les choses allaient mal et qu’on leur coûtait de l’argent. Au-delà de l’impact d’Amazon, du Covid, de la hausse des prix, peut-être le magasin est-il trop grand pour Namur ? Mais on ne nous avait jamais parlé d’une faillite, qui nous priverait d’indemnités. On ne s’attendait pas à ça."

Un curateur sera désigné dans les prochains jours pour tenter de trouver un repreneur.

La direction du Furet du Nord est avare de commentaires à ce stade. Elle invoque simplement un contexte économique difficile et assure ne pas avoir eu d’autre choix.