Furet du Nord : faillite des deux librairies belges confirmée

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, c’est désormais confirmé : les deux librairies belges "Furet du Nord" fermeront prochainement. Le PDG du groupe, Pierre Coursières, est venu l’annoncer aux employés de Namur et de Louvain-la-Neuve ce mardi 19 avril en milieu de matinée. "Furet BE", la filiale belge, a été déclarée en faillite. 24 personnes sont concernées (11 à Namur et 13 à Louvain-la-Neuve). Le personnel est sous le choc et dit ne rien savoir de son avenir à court terme.

La chaîne de librairie française avait repris les magasins "chapitre.be", ex-Libris Agora, en 2018.