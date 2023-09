Furax Barbarossa, L'Hexaler Deejay Sonar & DJ Bust sur une même scène à Liège

Un nouvel événement Hip Hop comme on les aime se prépare à Liège pour ce Samedi 23 septembre. Un line up hyper intéressant mettant en avant des artistes passionnés de Rap et de culture.

En effet, ce samedi 23/09, tu pourras retrouver dès 19h00:

DJ Bust, L'Hexaler, Furax Barbarossa & Deejay Sonar

*FURAX BARBAROSSA* se caractérise par des lyrics acerbes, une voix puissante et rageuse & une force d’interprétation sans égal. L'art de la est le fort de Furax Barbarossa et représente une scène underground hyper active.



Au-delà d’une énergie intarissable et d’une présence quasi bestiale sur les planches, Furax, c’est une voix, un charisme, une prestance mais c'est également une productivité constante et rigoureuse, au service d'une réelle passion.

Tu peux retrouver son univers sur sa page facebook & son compte Instagram

*L'HEXALER*, mc belge, originaire de Liège (4100 Seraing) représente la culture Hip Hop depuis plus de vingt ans. Membre et fondateur du collectif "La fine équipe recordz” avec qui il crée des projets d'envergure.



Personnage incontournable de la scène Hip Hop belge, sa fine plume et sa prestance reflètent son authenticité. Alliant le fond et la forme, son rap a pour objectif de relayer les valeurs fondamentales du Hip Hop.

*DEEJAY SONAR*, est-ce encore nécessaire de présenter cet activiste de notre Culture qui oeuvre pour le bien du mouvement depuis plus de 35 ans ! La longévité de sa carrière n'a d'égal que sa passion et ses envies de développer tant la culture que les artistes de tout horizon.

Check sa page facebook & son compte instagram

*DJ BUST*, Vice-champion du monde IDA 2020 avec son acolyte Eb Kaito en catégorie Show et deux fois champion de Belgique, Dj Bust est une véritable bête de scène.

Il a accompagné de nombreux artistes, collaboré sur de nombreux disques et albums, animé d'innombrables battle de dans, festivals, concerts et événements liés à la culture en Belgique.



Sa page Facebook & son compte Instagram