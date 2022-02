Funny Valentine ! La playlist de La Dolce Vita dédiée aux amoureux

Ben Ryan/Max François - Plus je t’embrasse

Blossom Dearie

Adagio d’après la Sonate n°12 de Mozart

Jens Schöwings Blue Note Bach

Phil COLLLINS - You can’t hurry love

Youn Sun Nah

F. LISZT - Au bord d’une source

Nicholas Angelich

Jimmy Van Heusen - Let’s make love (BOF Le Milliardaire)

Marilyn Monroe, Yves Montand, Frankie Vaughan

Anonyme Antilles - Maladie d’amour

Jacky Terrasson

Cole PORTER - So in love

Ella Fitzgerald

Michel Legrand - Je t’attendrai

Chano Dominguez et Nino Josele

Mireille - Puisque vous partez en voyage

Françoise Hardy et Jacques Dutronc

Bert Kampfert - L-O-V-E

Nat King Cole

Harry Warren - There will never be another you

Chet Baker

Francis Poulenc - Sonate pour flute et piano, 1er M

E. Pahud et E. Le Sage

Wayne King - Beautifull Love

Shirley Horn et Toots Thielemans

P.I. TCHAIKOWSKY - Valse sentimentale

Edouard Ferlet, piano, Airelle Besson, trompette et le contrebassiste Stéphane Kerecki

E. SATIE - Je te veux, valse

Cecile Mc Lorin Salvant et Jacky Terrasson

C. DEBUSSY - Rêverie

Anne Quéffelec

D. Ellington - In a sentimental mood

Duke Ellington & John Coltrane

Moody Blues - Nights in white satin

Alain Bashung

Angelo BADALAMENTI - Extr de la BOF Mulholland Drive de David Lynch

Amado mio

Luz Casal et le Quatuor Ebène

Carlos Eleta Almaran - Historia De Un Amor

Josemi Carmona, Javier Collina

Paul Simon - Kathy’s Song

Eva Cassidy

Jerome KERN - Smoke gets in your eyes

Eric Legnini

S. GAINSBOURG - Dieu fumeur de Havanes

S. Gainsbourg/C. Deneuve

F. CHOPIN - Mazurka op 68n°2

Ivan Moravec

Don RAY - You don’t know what love is

JuneTabor, Iain Ballamy et Huw Warren

Léo FERRE - Colloque sentimental

Roberto Cipelli, piano et Paolo Fresu, trompette

Love Fugue, d'après le Dichterliebe de R. Schumann

David Moss, chant et Uri Caine Ensemble

R. SCHUMANN - Symphonic Etudes, Op. 13: Variation V

Elisabeth Leonskaja

Francis LAI - Un homme et une femme

Stacey Kent et Thomas Dutronc

Fats WALLER - Honeysuckle Rose

Toots Thielemans Quartet

Mario Panzeri - Come Prima

Caetano Veloso et Gilberto Gil

Maurice GIBB - How deep is your love

Rocky Gresset et Adrien Moignard

Vladimir Cosma - Promenade sentimentale, extr de la BOF Diva

Sydney BECHET - Petite Fleur

Petula Clarck

Stevie WONDER - You’re the sunshine of my life

Stephane Belmondo et Jack Terrasson

F. ANDRE - Dream a little dream of me

Mama Cass

T. THIELEMANS - Bluesette

Roland Dyens

Tom Bahler - She's Out Of My Life.

Shahin Novrasli

C. SAINT SAENS - Sérénade ( tirée de la suite pour violoncelle et orchestre, Op. 16 )

Camille Thomas - Julien Libeer

Melody GARDOT - Baby I’m a fool

A. COPLAND - Concerto pour clarinette et orchestre à cordes, harpe et piano

Sharon Kam, clarinette - London Symphony Orchestra - Gregor Bühl dir.

R. RODGERS - My Funny Valentine

Sting et Herbie Hancock

Karol BEFFA - Bohême noble et sentimentale

Si tu t’imagines

Juliette Greco

G. FAURE - Morceau de lecture pour violon et piano

Daniel Hope, Simon Crawford-Phillips

Avishai Cohen - Elli

Traditionnel - Bella ci dormi

Elina Duni

E.W. KORNGOLD - Concerto pour violon en ré majeur Op 35: II. Romance

Vilde Frang et l’Orchestre de la Radio de Francfort, James Gaffigan

Léo Ferré - On s’aimera