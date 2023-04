Funk Soul : Curtom Records, le label des Impressions avec Jerry Butler et Curtis Mayfield

On explore le label Curtom, fondé en 1968 à Chicago, par Curtis Mayfield et Eddie Thomas, le manager du groupe The Impressions, deux talents, deux personnages qui sont des références de la soul music de Windy City.

Curtom Records, contraction des premières lettres des noms de ses créateurs : Curtis Mayfield et Eddie Thomas. Chanteur, compositeur, producteur, multi-instrumentiste, Curtis Mayfield est un artiste prolifique, actif depuis la fin des années 50 au sein des Roosters avec Jerry Butler, précurseur de funk et de la blaxploitation avec la bande-son du film Superfly, et une carrière solo hors du commun. L’autre moitié du label se nomme Eddie Thomas, chanteur de doo wop et de soul, auteur-compositeur, businessman au nez fin et fondateur du label Satellite Records puis cofondateur de Curtom.

Curtom va presser, dès 68, albums et singles, comme le fameux ''Move On Up'' de Curtis Mayfield devenu un classique absolu de la soul music, mais aussi des vinyles d’Otis Redding, Gene Chandler, Major Lance, ou encore le groupe The Impressions.