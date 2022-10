Funérailles : peut-on demander un devis aux pompes funèbres ?

" Avant ça n’arrivait jamais ", commente David Weise, des pompes funèbres Germay, une entreprise familiale et indépendante liégeoise. Aujourd’hui, c’est de plus en plus, je reçois plusieurs demandes de devis par semaine, même si ce n’est pas encore une pratique très répandue. "Difficile de chiffrer mais je pense que ça représente 10% des demandes", poursuit David Weise.

Des devis pour des personnes qui préparent leurs propres funérailles.

" Les devis, c’est plus fréquent qu’avant, confirme l’employé d’une entreprise verviétoise. Et ces demandes émanent souvent de personnes qui préparent leurs propres funérailles, qui ne veulent pas laisser ça à leurs proches. On constate d’ailleurs plus de demandes lors de la période de la Toussaint parce que les gens en parlent plus facilement entre eux. "