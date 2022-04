Funérailles nationales pour Madeleine Albright, morte à 84 ans: elle avait mis en garde contre "l'erreur historique" que constituerait l'invasion de l'Ukraine

Les funérailles de Madeleine Albright auront lieu le ce mercredi 27 avril à la cathédrale de Washington. Née à Prague en 1937, l’ancienne secrétaire d’Etat américaine est décédée d’un cancer à l’âge de 84 ans, le 23 mars 2022. Née Marie Jana Korbelová, cette fille d’un diplomate a grandi au Royaume-Uni avec sa famille qui a fui la Tchécoslovaquie communiste dix jours après l’arrivée des nazis. Ils ont ensuite émigré aux Etats-Unis en 1948, où elle est devenue l’une des plus célèbres diplomates.

Une pionnière

Madeleine Albright était une pionnière. Ce fut la première femme à être nommée Secrétaire d’Etat dans l’histoire des Etats-Unis (1997-2001).

Née à Prague, elle a immigré à 11 ans aux États-Unis. Elle a réussi à s’imposer à Washington, à une époque où il était encore très compliqué pour une femme d’accéder aux arcanes du pouvoir. Madeleine Albright était une figure centrale de l’administration du Président Bill Clinton. Elle a tout d’abord été ambassadrice américaine à l'ONU sous sa présidence puis il l’a nommée Secrétaire d’Etat en 1996.

L’ancienne chef de la diplomatie américaine se définissait elle-même comme une " idéaliste pragmatique " et a rapidement imprimé sa marque, notamment en poussant l’alliance atlantique à intervenir militairement au Kosovo.

Elle a fait du renversement du président serbe Milosevich sa priorité.

Madeleine Albright a aussi fait pression à l’époque pour l’expansion de l’OTAN vers l’est.

Mais elle a été très critiquée par certains pour son soutien apporté aux sanctions contre l’Irak au début des années 90, alors que de nombreux enfants irakiens sont morts des conséquences de l’embargo américain. Il était question de 500 000 enfants à l’époque mais plusieurs études ont conclu que le gouvernement irakien avait manipulé les données et gonflé ce chiffre.

Une "nation indispensable"

La diplomate considérait les États-Unis comme une " nation indispensable " lorsqu’il s’agissait disait-elle d’utiliser la diplomatie appuyée par l’usage de la force pour défendre les valeurs démocratiques dans le monde

Devenue un modèle pour des générations d’Américaines, elle a reçu des mains du président Barack Obama la médaille de la liberté en 2012.

L’ancienne Secrétaire d’Etat était restée très active ces dernières années à Washington, notamment à travers sa société de conseil sur les affaires internationales nommée " Albright Group. "

En 2018, elle a écrit un livre intitulé " Fascisme l’alerte " (" Fascism : a warning ") dans lequel elle décrit Donald Trump comme le premier président anti-démocratique de l’histoire récente des États-Unis.

Elle qui parlait notamment le français et le russe couramment a publié une colonne dans le New York Times le 23 février dernier dans laquelle elle prévenait que si le président russe Vladimir Poutine envahissait l’Ukraine, ce serait une erreur historique. Elle avait mis en garde contre les coûts dévastateurs pour la Russie et prédit " Au lieu d’ouvrir la voie à la grandeur de la Russie, envahir l’Ukraine assurerait l’infamie de M. Poutine en laissant son pays diplomatiquement isolé, économiquement paralysé et stratégiquement vulnérable face à une alliance occidentale plus forte et plus unie ".

"Poutine est petit et pâle", disait-elle

Madeleine Albright connaissait bien Vladimir Poutine puisque c’est la première officielle américaine à l’avoir rencontré à peine a t-il été élu en 2000. Elle se rappelle de quelqu’un de " froid " et après l’avoir vu, elle avait noté dans l’un de ses carnets " Poutine est petit et pâle, tellement froid qu’il en est presque reptilien. " Selon elle, il n’avait pas anticipé l’effondrement de l’Union soviétique : " Poutine est embarrassé par ce qui est arrivé à son pays, et il est déterminé à restaurer sa grandeur. "

Madeleine Albright est encore très populaire aux États-Unis et les hommages se sont multipliés à l’annonce de sa mort. Beaucoup saluent " une défenseure infatigable de la démocratie ".

Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a déclaré "En tant que première femme Secrétaire d'Etat, elle a littéralement ouvert la voie à une grande partie de notre profession ". Ses funérailles auront lieu ce mercredi 27 avril à la cathédrale de Washington. Le président Joe Biden, qui l’a décrit comme " une force pour le bien, la grâce, la décence – et la liberté ", va prononcer une éloge funèbre. L’ancien Président Bill Clinton et l’ancienne Secrétaire d’Etat Hillary Clinton devraient également s’exprimer, ainsi que les trois filles de Madeleine Albright.