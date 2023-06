Le président de la République Sergio Mattarella, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani – numéro deux de son parti Forza Italia -, seront présents. Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate, et l’ancien chef du gouvernement de centre-gauche Matteo Renzi, représenteront, entre autres, l’opposition de gauche et centre-gauche. Giorgia Meloni et Matteo Salvini, les deux chefs de file d’extrême droite de la coalition au pouvoir, ont participé mardi soir à une veillée funèbre dans la villa du milliardaire à Arcore, près de Milan.