Funérailles de la reine Elizabeth II : ces deux nouvelles œuvres musicales commandées et composées pour la cérémonie

En ce lundi 19 septembre ont lieu les Funérailles d’État de la Reine Elizabeth II. Des funérailles qui suivent un déroulement bien précis et dans lequel la musique occupe une place importante. Deux œuvres de musique ont d’ailleurs été commandées pour l’occasion à la compositrice Judith Weir et au compositeur James MacMillan.

Depuis l’annonce de son décès, le jeudi 8 septembre dernier, les hommages à la reine Elizabeth II se multiplient. À l’occasion de ses funérailles, l’Abbaye de Westminster a demandé à la compositrice Judith Weir, qui occupe depuis 2014 le poste de Maître de musique de la reine d’Angleterre, de composer une œuvre intitulée Like as the hart. Cette pièce met en musique les sept premiers versets du psaume 42, "Comme le cerf désire les ruisseaux, ainsi mon âme se languit de toi, ô Dieu".

Le site Slippedisc rapporte la déclaration de la compositrice et Maître de musique de la reine d’Angleterre : "Les paroles et la musique évoquent d’abord la grande tristesse de l’âme et sa soif d’être rassurée par Dieu ; mais au fur et à mesure que le psaume progresse, l’ambiance devient plus calme et plus résolue, pour aboutir à la consolation, avec les mots “Mets ta confiance en Dieu.” La foi profonde de la Reine dans le culte anglican et le soutien qu’elle lui apporte ont été une source d’inspiration pour moi lorsque j’ai mis ce psaume en musique."