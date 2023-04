Funérailles d'État à Habay-la-Neuve pour Charles-Ferdinand Nothomb

De nombreuses personnalités politiques étaient présentes à l'église Saint-Nicolas de Habay-la-Neuve, dans la province du Luxembourg, pour rendre un dernier hommage à Charles-Ferdinand Nothomb ce lundi. Pendant plus de deux heures, la mémoire de l'ancien ministre d'Etat, président du PSC (ex CDH) et président de la Chambre a été honorée.

Parmi les témoignages, celui de l'ancien Premier ministre Marc Eyskens. Le chrétien-démocrate flamand fut le seul en dehors des membres de la famille à s'être exprimé publiquement lors de la cérémonie.

"C'est Charles-Ferdinand qui m'a demandé de témoigner de notre fraternité spirituelle", a fait savoir M. Eyskens. "Charles-Ferdinand fut mon compagnon de route pendant de nombreuses années, bravant les tempêtes politiques tout en pratiquant l'art de la gestion démocratique, à savoir la négociation du compromis."