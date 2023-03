Fuites urinaires : comment les femmes peuvent reprendre le contrôle ?

Les fuites urinaires sont une plainte fréquente qui peut toucher tout le monde, hommes, femmes et enfants.

Néanmoins, cette condition est plus répandue chez les femmes et son incidence augmente avec l’âge. Selon les chiffres, environ 12% des femmes âgées de 20 à 29 ans souffrent de fuites urinaires, contre 25% chez les femmes de 60 à 69 ans. Après l’âge de 80 ans, cette proportion atteint même une femme sur trois.

Malgré sa prévalence élevée, les fuites urinaires restent un sujet tabou, même si la publicité pour les protections hygiéniques s’affiche de plus en plus décomplexée. Pourtant, cette condition peut être très invalidante et stressante pour les femmes qui en souffrent, affectant leur qualité de vie et leur estime de soi.