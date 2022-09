Fuites sur les gazoducs Nord Stream : quel impact sur les factures de gaz ?

Cette semaine, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, ont été touchés par des fuites qui se manifestent par des bouillonnements spectaculaires allant jusqu’à 1 kilomètre de diamètre. Selon les autorités Danoises qui ont observé ces fuites au sud-est de l’île de Bornholm, ces échappements de gaz ont été précédés d’explosions sous-marines.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, et selon certains chefs d’Etat, il s’agirait d’un sabotage délibéré. Outre la menace sécuritaire et environnementale que ces fuites représentent, le risque économique est aussi important. En effet, avec l’endommagement de ces conduits qui acheminaient le gaz russe vers l’Europe, le prix du gaz, déjà en nette augmentation depuis le début de la guerre pourrait grimper encore un peu plus.

Les conséquences de ces fuites ont été immédiates sur le prix du gaz qui, grâce aux réserves européennes, avait commencé à se tarir. Bien que ces gazoducs n’acheminaient plus de gaz européen depuis le début de la guerre, ce sont les inquiétudes face à la sécurité des infrastructures qui ont fait bondir le marché.

Ainsi, ces fuites font partie de multiples facteurs qui peuvent faire augmenter le prix de gros du gaz. Cependant ce prix n’est pas forcément lié à celui payé par le consommateur. Selon Adel El Gammal, professeur de géopolitique à l’ULB, ce sont "une série de mesures politiques prises au niveau européen, mais aussi au niveau national" qui peuvent avoir une réelle influence sur ces factures.

Parmi ces mesures se trouve le plafonnement du prix du gaz, une idée soutenue par la Belgique et 14 autres pays de l’Union Européenne. Les 27 ministres de l’Energie se réuniront à nouveau ce vendredi pour discuter des solutions pour réduire ces factures.