Fuites sur les gazoducs Nord Stream : "C’est assez difficile de blâmer Moscou sans avoir plus d’informations pour le moment"

Le conflit a l’air de se concentrer davantage sur l’Ukraine

Peut-on s’attendre à une stratégie d’étouffement financier des populations et des économies européennes par Moscou, qui chercherait à tout prix à faire partir le prix du gaz à la hausse ?

L’utilisation de l’arme du gaz est un thème qui revient régulièrement, mais "on l’a bien constaté aujourd’hui, vous avez eu l’inflation, vous avez eu des prix qui augmentent, mais l’Europe est en train de se tourner vers d’autres fournisseurs. On a naturellement pensé à l’Algérie, vous avez également la Norvège, et vous avez le gaz liquéfié. Donc, est-ce que c’est une tentative de Moscou d’influencer les Européens ? Je pense que ce serait une mauvaise tentative, dans la mesure où il n’y aurait pas de résultat.", ajoute Pour Michael Éric Lambert.

Ce spécialiste préfère se tourner davantage vers la question des référendums et vers tout ce qui se passe en Ukraine. "Mais l’arme du gaz, vous l’aurez compris, c’est comme les sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, ce n’est plus vraiment la priorité dans l’état actuel. Le conflit a l’air de se concentrer davantage sur l’Ukraine et non pas de prendre une dimension plus internationale, voire européenne."