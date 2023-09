Fuites massives chez Microsoft : une nouvelle console, des jeux et le rachat de Nintendo

Connue sous le nom de code "Brooklin" ou encore "Ellewood", Microsoft a décidé de donner un coup de neuf à la Xbox Series X|S en lui donnant une forme… cylindrique. On aime ou on n’aime pas. En tout cas, il s’agira d’une console 100% numérique. Finis le lecteur de disques, Microsoft mise tout sur son Gamepass.

Selon les fuites, la console offrira de la 4k constante avec toujours plus de stockage interne (2 To), une connexion en Wi-Fi bien plus rapide. L’autre argument est sa consommation énergétique amoindrie, selon Microsoft. Par ailleurs, le châssis de la console serait "100% recyclable". La console devrait arriver en 2024 et coûter 499 $.

Et évidemment, qui dit nouvelle console, dit nouvelle manette.