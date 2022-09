Fuite de données : TikTok réfute les accusations de piratage

Il y a quelques jours, un groupe de pirates connu sous le nom de "AgainstTheWest" a partagé un message sur un forum de piratage prétendant avoir trouvé des failles de sécurité au sein de TikTok et de la messagerie WeChat. Mais le réseau social chinois dément ces informations.

Non, les pirates informatiques n’ont pas divulgué le code source de l’application et des données utilisateur sensibles. Voilà ce que maintient TikTok, malgré les captures d’écran publiées par AgainstTheWest. Selon les pirates, la base de donnée récupérée pèserait 790 Go, et contiendrait plus de 2 milliards d’informations, dont des données d’utilisateurs, des statistiques de la plateforme, des jetons d’identification, du code source et d’autres choses encore.