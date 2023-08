C’est un hacker éthique qui a alerté la VRT, qui a ensuite vérifié l’information.

"Dans les champs où vous deviez saisir votre nom, votre date de naissance et votre code postal, vous pouviez saisir les coordonnées de n’importe quel Belge. […] Il n’était donc pas question d’une faille de sécurité autour, par exemple, du transfert d’argent, mais d’un problème de confidentialité", écrit la VRT sur son site. Nos confrères ont par exemple pu retrouver les adresses du virologue Marc Van Ranst ou du ministre de la Justive Vincent Van Quickenborne, deux personnes qui ont récemment été placées sous protection policière suite à des menaces.

La faille a été immédiatement colmatée. A cette heure, on ignore si quelqu’un a essayé de l’exploiter. Mais, insiste Jean Deboutte, Directeur général de l’Agence de la Dette, ceux qui ont acquis des bonds d’État sur le site de l’Agence n’ont rien à craindre d’un point de vue financier. "Il ne s'agit pas de comptes bancaires, de données financières, il s'agit simplement de l'adresse. Maintenant, ce n'est plus possible. Ça a été résolu en très peu de temps et donc on peut utiliser le programme en toute sécurité."

Le programme utilisé ces derniers jours date de 2011. On peut imaginer que la faille y était déjà présente à cette époque. Elle l’était, en tout cas, lors des dernières émissions de bonds d’Etat en mars et en juin dernier. Mais apparemment, elle n’a pas entraîné d’effets préjudiciables.