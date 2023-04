Fuite de documents confidentiels aux Etats-Unis : l’incroyable parcours de ces informations si sensibles

Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD), veut rester très prudent en abordant la question : "Cette guerre, plus encore que celles que nous avons connues précédemment, se joue sur un terrain de communication stratégique et de guerre informationnelle qui est suramplifiée. Et donc on se pose légitimement la question de savoir s’il s’agit de quelques éléments de vérité dans une mer de mensonges et de manipulations ou l’inverse".

Il cite certains chiffres dévoilés récemment suite à ces fuites mais transformés sur les documents. "Je pense notamment au travestissement évoqué des chiffres sur les pertes humaines russes, par exemple ". Il ajoute : "On ne parvient pas à démêler à qui profite le crime".

Et en évoquant les différentes réactions énoncées ces derniers jours par des sources officielles, tant du côté américain ou ukrainien que du côté russe, Nicolas Gosset précise : "On est ici dans un brouillard de communication qui distille des éléments intéressants et d’autres dont on avait connaissance depuis un certain temps avec, malgré tout, un degré de précision qui semble entériner le fait qu’il n’y a pas que du mensonge, s’il y en a, dans ces documents".