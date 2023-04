Fuite de citerne à mazout : Promaz paye la facture

En cas de fuite, il faut bien entendu évacuer la citerne et assainir les lieux pollués. Dans le cas d'une citerne enterrée, il faudra aussi dépolluer les terres et ça, ça fait exploser la facture ! Voilà qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Précisions de Thibault Martens, le patron de Martens Cuve services : " Ici, sur ce chantier, on est sur une quantité de terres contaminées de 3 m3 qui seront excavées, envoyées en centre de traitement qui, eux, vont s'occuper de la revalorisation ainsi que le traitement des terres. Pour ce petit chantier qui inclut le bureau d'études donc c'est-à-dire les forages, les suivis et le rapport du chantier par le bureau d'études, on est sur une enveloppe de plus ou moins 10.000 euros ".