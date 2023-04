Fuite d’Artem Uss ou comment l’évasion du fils d’un oligarque russe fait trembler le gouvernement italien

Le 22 mars dernier, une voiture part d’une résidence de luxe dans une petite commune au sud de Milan, en Italie. A bord, se trouve Artem Uss, le fils d’un oligarque russe, proche de Poutine. Il a été arrêté quelques mois plus tôt par la police italienne. Les Etats-Unis ont émis un mandat d’arrêt international à son encontre. Ils l’accusent d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Pourtant, son arrestation passe inaperçue dans la presse italienne et étrangère. Après un passage express en prison, Artem Uss est assigné à résidence dans son palace italien, bracelet électronique au pied.

Le véhicule file vers l’est. En quelques heures, il traverse la frontière avec la Slovénie. Il poursuit sa route vers la Russie. Le 4 avril, le fugitif refait surface, arrivé à bon port. "Je suis en Russie !", déclare Artem Uss à l’agence de presse russe proche du pouvoir, RIA Novosti. C’est la fin de sa cavale et le début d’un scandale. En Italie, son évasion a déclenché une crise politique interne mais aussi diplomatique avec les Etats-Unis.