Fuir la guerre : regards croisés d’un Afghan et d’un Syrien à propos de l’accueil des Ukrainiens

Zulfali Nazari se souvient des bombardements et des affrontements entre les soldats américains et les Talibans. Et aussi des jours passés dans les grottes près de son village, avec sa famille, pour se protéger. Aujourd’hui, c’est dans l’atelier d’une concession automobile prestigieuse que Zulfali se sent bien. "C’est ici que je suis le plus heureux" dit-il, "à contrôler, réparer, mettre au point les moteurs." C’était son rêve quand il était petit. "Je chipotais tout le temps aux voitures, j’aimais bien ça, la mécanique". Zulfali avait 16 ans et était analphabète quand il est arrivé en Belgique. Il vient de signer un CDI au garage Mercedes de Nivelles.

Ajmad Haroun vivait à Alep, ville syrienne assiégée par le régime Assad. Le magasin familial et la maison ont été pulvérisés par les bombes. Le père d’Ajmad a fui en Turquie toute proche avec sa femme et leurs 5 enfants. Ajmad est l’aîné, il a alors 14 ans. Il essaie de trouver de petits boulots pour aider la famille "en attendant de retourner en Syrie". Mais les années passent sans possibilité de retour. "En Turquie, on n’avait pas d’aide et je ne pouvais aller à l’école" En 2018, la famille reçoit un visa pour la Belgique et s’installe à Ottignies. "Je veux réaliser des films pour le cinéma" déclare Ajmad qui étudie pour le moment la réalisation audiovisuelle à l’IFAPME.