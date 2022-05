Fugue en Languedoc-Camargue, une destination Occitanie Sud de France en compagnie de Natacha Amal

A portée de vélo de Montpellier, le Languedoc s’entoure de presqu’îles, d’étangs, de canaux, chenaux et chevaux. Mais aussi des fleuves et rivières, comme l’Hérault ou le Rhône. Invitée par Adrien Joveneau, Natacha Amal découvre autrement et à vélo ce sud camarguais chaleureux et lumineux.

L’Occitanie c’est notamment tout ce sud de la France qui fait face à la Méditerranée, dos aux Cévennes, entre le Gard et les Pyrénées catalanes. Montagne, ville, mer et campagne font l’Occitan. La voile et le bateau au large de Port Camargue et de Sète, c’est magique. Ce l’est tout autant à vélo, autre mode de découverte du Languedoc, doux comme une brise de mer dans le golfe du Lion, entre Gard et Hérault. Natacha Amal adore pédaler au cœur de ce sud décoiffant.

" Je suis plus à l’aise sur un voilier qu’à vélo ", témoigne Natacha. Privée de scène de théâtre durant deux ans, elle est heureuse de fuir quelque peu la grisaille de notre capitale et de se retrouver invitée dans le Languedoc pour l’émission " L’échappée Belge " d’Adrien Joveneau. " J’ai joué par le passé ‘Huis Clos’ de Jean-Paul Sartre avec Robert Hossein et Mélanie Page à Montpellier. Une ville qui plonge ses racines dans la Camargue ".