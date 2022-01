Fugees : la pandémie a raison de leur tournée anniversaire

Les Fugees devaient passer par Paris dans le cadre d'une petite tournée (une poignée de dates seulement) aux Etats-Unis et en Europe pour fêter les 25 ans de leur album The Score en 1996. Mini-tournée initialement prévue pour la fin de l'année dernière et qui avait été reportée à février et mars prochain.

Vu la situation épidémiologique décidément trop incertaine, il a été décidé d'annuler purement et simplement la reformation du trio formé par Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras, trouvant plus important que leurs fans et eux-mêmes demeurent en bonne santé.

Ils espèrent qu'un jour, il sera de nouveau possible d'organiser une tournée des Fugees. Pour se consoler, voici des vidéos au récent Global Citizen Festival.