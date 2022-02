Fudd’s Park, un skatepark indoor à Aywaille

Six copains, férus de BMX, ont eu l’idée de transformer une ancienne grange située en plein milieu des champs en un skatepark indoor. Il est ainsi possible de rouler au sec et au chaud du côté de Faweux (hameau d’Aywaille) dans l’une des rares infrastructures indoor.

Ce ne sont pas moins de 500 m2 de pistes et de modules qui sont accessibles à la fois aux BMX, skate et roller. Rien n’a été oublié courbes, oververt, plans inclinés, rails, rampes…

Tous ces travaux ont lieu entre amis et sur fond propre. Il est le seul skatepark indoor de cette taille en Wallonie, avec ceux de Bruxelles et de Charleroi.

Actuellement, une partie de l‘infrastructure est en rénovation mais l’autre partie est toujours accessible. Ils espèrent dans un avenir proche, pouvoir y proposer des concerts, des stages…

Pour l’instant, la rénovation continue.

On y trouvera bientôt un espace de 180 m2 où les débutants pourront s’exercer.

Un plus grand espace bar va voir le jour afin de permettre aux spectateurs d’avoir une meilleure vue sur la piste.

On attend avec impatience son ouverture en avril prochain.

Dans un premier temps, le Fudd’s Park est ouvert à tous les riders (skate, BMX et roller), moyennant une participation de 3€/ session, en soirée de 17h à 21h.

Plus d’infos sur leur page FB Fudd’s Park