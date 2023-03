Fuck, shit, bitch, bullshit…, du rock bien grossier avec Pink Floyd, John Lennon et Marianne Faithfull

Vous avez remarqué comme instinctivement quand les émotions sont trop fortes et qu’on arrive plus à exprimer les choses correctement, on se tourne vers les jurons des petits mots si pratiques qu’ils veulent tout dire à eux seuls. Ils expriment autant la joie que la colère, la peur que la tristesse. Et il y a ce fameux gros mot de douleur, quand on se lève et qu’à peine réveillé on se prend le petit orteil sur le pied du lit et quel soulagement de pouvoir crier un énorme m…

Pink Floyd, à ses débuts en 1967 avec Syd Barrett et ce single ''Candy and a Currant Bun'' dans lequel vous l’aurez entendu le mot fuck est bien présent. Les gros mots referont des apparitions dans certains titres de Pink Floyd par la suite, notamment en 1973, David Gilmour chante "Don’t give me that do goody-good bullshit" que l’on pourrait traduire ainsi : "Viens pas me servir tes conneries moralistes" signé Roger Waters, et non plus Syd Barret parti depuis plusieurs années. John Lennon était connu pour ne pas mâcher ses mots dans certaines chansons, comme dans "Working Class Hero" sur Plastic Ono Band en 1970 "Mais à ce que je vois, vous n’êtes toujours que des putains de paysans… ". Des mots durs et forts qui résonneront encore lorsque Marianne Faithfull reprend ce titre, 9 ans plus tard sur "Broken English".