Fuck, shit, bitch, bullshit…, du rock bien grossier avec Nazareth, Guns N’Roses, Serge Gainsbourg et MC5

Rock’n'roll Attitude en mode un peu grossier, balançons 2 ou 3 insultes au passage, quelques insanités et autres jurons, vidons notre sac… Oui on va en entendre des horreurs avec le fameux mot en F qui est plutôt un mot en P en français mais tout le monde a bien compris où on voulait en arriver.

Nazareth est un groupe de hard rock originaire d’Écosse et connu notamment grâce à cette ballade bien célèbre, reprise du répertoire de Roy Orbison "Love Hurts''. Mais Nazareth n’a pas toujours été aussi romantique : ''Hair of the Dog'', plage titulaire de l’album. "Now you’re messing with a… son of a bitch". Ce fameux ''son of a bitch'', fonctionne très bien aussi dans la bouche d’Axl Rose pour Guns N’Roses en 1993 sur leur album de cover "The Spaghetti Incident". Il y a le ''Harley David Son of A Bitch'' de Serge Gainsbourg en 1984 sur son album "Love on the Beat" Et le fameux ''Motherfucker'' avec le groupe de Detroit, MC5 sur leur tout premier album live et qui porte le nom de ''Kick Out The Jams''.