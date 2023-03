Fuck, shit, bitch, bullshit…, du rock bien grossier avec Elton John, Iggy Pop et Nick Cave

Petite digression du côté du cinéma avec la célébrissime scène entrée dans les annales que l’on doit à Robert de Niro dans ''Raging Bull'' de Martin Scorsese en 1980 et puis les insultes peuvent parfois faire rire quand elles sont bien placées. Nicolas Boileau ne disait-il pas "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." yeah bitch !

1974, Elton John frappe fort avec " The Bitch is Back ". C’était généralement Bernie Taupin qui signait les paroles d’Elton John et le titre est bel et bien trouvé aussi par ce dernier. Côté jurons, on peut compter sur notre ami Iggy Pop qui fait ça de façon très spontanée et drôle, comme à la fin de ''Success'' sur son album "Lust For Life" en 1977, en plein milieu d’un passage dialogues avec ses musiciens où les tumultueux frères Sales (Tony et Hunt) assurent les chœurs qui répètent béatement ou bêtement ce que chante Iggy Pop et même son malheureux "Oh shit". Nick Cave aussi s’en donne à cœur joie dans ''Stagger Lee'', extrait de "Murder Ballads" en 1996, avec le meurtre d’un certain Lee Shelton, surnommé Stagger Lee, un Afro-Américain, prostitué, vivant à Saint-Louis dans la fin du 19e siècle, personnage qui fait partie de la chanson traditionnelle américaine depuis 1897 avec un premier titre à l’époque baptisé "Stack-a-Lee". Il est repris et adapté par Duke Ellington en 1927, Woody Guthrie en 1941. Et puis en 1996 par Nick Cave, et question fuck, motherfucker, bitch et autres noms d’oiseau, on est servi…