Fuck, shit, bitch, bullshit…, du rock bien grossier avec Bob Dylan et les Pretenders

Le problème avec les insultes, c’est qu’on ne peut pas les utiliser partout tout le temps. Voici des expressions délicates mais je n’en pense pas moins : gredin, sac à puces, paltoquet, philistin, foutriquet, scélérat, mauviette, malotru, goujat, crétin des Alpes, protozoaire, cloporte, fécalomes, fumier, ordure, pourriture, moisissure, on peut explorer ainsi plusieurs champs lexicaux.

En matière de jurons et autres noms d’oiseaux, on peut faire confiance à Bob Dylan, Connu pour être aussi provocateur que poète, il avait l’art et la manière de surprendre avec quelques "fuck'' placés au bon endroit. Sur ''Hurricane'' en 1976, en référence au boxeur noir américain Rubin "Hurricane" Carter condamné pour des meurtres dont il n’était pas coupable et un fuckin bien célèbre sur scène lors d’une prestation historique en 1966 à Manchester où ce soir-là on le traite de "Judas", sa réponse est claire, il se tourne vers son band et crie ''play fuckin loud'' (Je ne vous crois pas… vous êtes des menteurs… play fucking loud). Impossible de ne pas évoquer Chrissie Hynde des Pretenders qui, avant d’épouser un son plus pop/rock/new wave, était une véritable punk, amie des Sex Pistols et des Clash. "But you know I was shittin’brick ‘cause I’m precious" (tu sais j’ai vraiment merdé parce que je suis précieuse) et " I had to fuck off ".