Frydda, une ancienne hôtesse de l’air, nous raconte ses années à la Sabena : "c’était la plus belle période de ma vie"

Quand Frydda fait ses premiers pas à la Sabena, elle a 21 ans. À cette époque, une hôtesse de l’air ne peut être mariée et ne doit pas avoir plus de 40 ans. "Et à 40 ans on n’avait rien, on était trop jeunes pour avoir une pension" souligne Frydda.

Cette réglementation évolue cependant avec le temps, grâce à une association fondée par les hôtesses de l’air :

On est passées devant une commission et ainsi on a pu voler jusqu’à 45 ans. Par après, on a pu voler jusqu’à 50 ans puis on a obtenu les mêmes conditions que les stewards. Et je pense qu’on pouvait alors voler jusque 55 ans avant d’être pensionnées.

Au final, Frydda a travaillé en tant qu’hôtesse de l’air à la Sabena pendant 18 ans, de 1964 à 1982. "La belle époque de l’aviation", commente-t-elle, avant de nous confier avoir toujours eu cette vocation :

Depuis toute petite, je voulais voyager. Donc je voulais soit devenir pianiste, soit hôtesse de l’air, mais dans les deux cas, le but était de voyager.

Et en effet, le voyage fut au rendez-vous pour Frydda, qui assura pendant plusieurs années les vols long-courriers entre Bruxelles et New York. "Le décalage horaire ne me dérangeait pas car je n’ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil. D’ailleurs, quand je rentrais de vol, mes autres collèges allaient dormir, moi pas" explique-t-elle.